Bergomi: “Calcio italiano arranca, solo il Napoli può competere e deve pensare di poter vincere la Champions”

Beppe Bergomi, ex bandiere dell’Inter, è stato intervistato da Il Mattino a margine del Giffoni Film Festival. Tra gli argomenti trattati anche il Napoli, che l’ex calciatore ha voluto elogiare così: “Il calcio italiano in Europa fa difficoltà. Siamo una casa con il tetto di vetro, riesci a vedere le stelle ma non ci arrivi mai. Solo il Napoli può restare ad alti livelli e deve pensare di poter vincere la Champions. Solo in questo modo riesci ad essere competitivo. Anche per lo Scudetto gli azzurri sono un passo avanti a tutte”.