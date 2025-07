Orsolini su Beukema al Napoli: “Bravissimo ragazzo, lo saluterò bene”

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna e della nazionale italiana, ha rilasciato ai microfoni de Il Corriere dello Sport alcune dichiarazioni riguardo il trasferimento di Beukema dal club emiliano al Napoli. Il difensore olandese, dopo aver svolto le visite mediche a Villa Stuart, sta infatti per essere ufficializzato come un nuovo calciatore del club partenopeo. Queste le parole dell’ex compagno:

“Beukema al Napoli? Sono scelte personali, non si possono giudicare. Io tutte le mie cerco di farle per non avere rimpianti. Sam è un bravissimo ragazzo gli auguro l’in bocca al lupo e ci saluteremo bene come abbiamo già fatto negli ultimi giorni”.