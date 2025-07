Alvino risponde a Criscitiello su Lucca: “Non approva il suo acquisto? Facciamoci una risata”

L’acquisto di Lorenzo Lucca ha fatto storcere il naso a qualcuno, come Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che ha detto questo: “Non puoi prendere Lucca dopo aver trattato tanto tempo con Nunez. Con tutto il rispetto per il centravanti italiano, ma L’uruguaino è di un altro livello di esperienza e di valore”. Pronta la replica di Carlo Alvino a Kiss Kiss Napoli: “No all’acquisto di Lucca? Io dico che bisogna seguire questa persona per farci delle grosse risate. Mi ricordo che non approvò nemmeno l’insediamento di Manna e abbiamo visto tutti come è andata alla fine”.