Mazzarri: “Guardiola ci invitò al ritiro del Barcellona, studiava il mio Napoli”

Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb parlando del suo stile di gioco, del passato e del futuro. Il tecnico ha fatto riferimento in particolare ai suoi anni sulla panchina azzurra, sostenendo che Pep Guardiola, ai tempi tecnico del Barcellona, studiasse le sue tattiche. Ecco le sue parole:

“Futuro? Non sono uno che può allenare qualsiasi squadra. Devo prima capire le idee del club, in maniera molto chiara. Posso lottare per il titolo, per la salvezza, per la metà della classifica: voglio chiarezza. Voglio sapere bene com’è strutturato il progetto, come si opera sul mercato e che obiettivi ci sono. Voglio sintonia e trasparenza con la società. Altrimenti, meglio non accettare, mi ripeto. La mia è stata una carriera stabile per 23 anni, e ci tengo a sottolineare che, nonostante tutto questo tempo, mi sento ancora rilevante. So cosa voglio dalle mie squadre. Mi considero un esperto: conosco tutti i concetti, anche quelli più moderni come il pressing alto. E so come allenare e far rendere i giocatori. L’importante è che ci sia chiarezza. Io difensivista? È una fesseria. Guardiola ha guardato il mio Napoli e l’ha studiato, ci invitò nel ritiro del Barcellona. Attaccavamo in cinque, difendevamo in cinque e recuperavamo subito il pallone. A Torino eravamo primi nel recupero palla nella metà campo avversaria: è l’ultima volta che ho allenato per un campionato intero e abbiamo fatto grandissime cose. Se guardo indietro nel tempo, alla Reggina, giocavo 3-4-3 e Bianchi e Amoruso hanno fatto quasi quaranta gol in due: non penso sia avvenuto a caso. Quella squadra divertiva e veniva studiata. E parliamo di quasi vent’anni fa”.