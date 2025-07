Francesco Repice, giornalista e telecronista, ha indicato le sue favorite per la prossima stagione in Serie A, a News Superscommesse: “Il Milan ha un grande allenatore, che sa gestire spogliatoi importanti e come risultato conosce solo la vittoria. Le favorite di quest’anno saranno Milan e Napoli. Gestione esemplare di De Laurentiis, che ha vinto due Scudetti negli ultimi tre anni. Ha sempre avuto i conti in ordine e oggi può permettersi di intervenire in maniera massiccia sul mercato”.