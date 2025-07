Di Marzio: “Il Napoli blinda Anguissa! Ecco cosa manca per Beukema”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato l’Originale per parlare del mercato in entrata del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Continua la trattativa tra il Napoli e il Bologna per Sam Beukema, con l’obiettivo di chiudere l’operazione nelle prossime ore. I due club restano in contatto continuo per definire ogni dettaglio dell’affare, ormai alle battute finali: si conta di chiudere nelle prossime ore. Restano da colmare le ultimissime distanze legate ai bonus e alle commissioni, ma la volontà comune è quella di arrivare alla fumata bianca al più presto. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra richiesta dal Bologna per lasciar partire il difensore olandese. Le prossime ore saranno decisive per limare gli ultimi particolari e formalizzare l’accordo. Inoltre, il Napoli ha esercitato l’opzione presente nel contratto di André-Frank Zambo Anguissa per prolungare l’accordo fino al 2027, confermando la piena fiducia nel centrocampista camerunese, protagonista in queste stagioni con la maglia azzurra. Non solo: le parti hanno già raggiunto un’intesa di massima per estendere ulteriormente la durata del contratto, portando la scadenza al 2028”.