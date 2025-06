Papu Gomez: “Ecco come andrà la prossima lotta Scudetto…”

L’ex ala sinistra di Atalanta e Catania Alejandro Gomez (conosciuto come il Papu Gomez), ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Sportivo, dove ha parlato di diversi argomenti come il suo rientro dopo la squalifica e il Bologna di Sartori. Ha anche parlato della lotta Scudetto della prossima Serie A. Ecco le sue parole: “”Il Napoli si vorrà ripetere, l’Inter sarà molto avvelenata, dopo aver perso scudetto e Champions in quel modo. Credo sarà una corsa a due, al massimo a tre se si inserisce la Juve o il Milan: ma le vedo entrambe ancora lontane“.