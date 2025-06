Guardiola: “De Bruyne va in una piazza speciale. Su Conte…”

Durante il suo intervento a Mediaset dopo la vittoria del suo City contro la Juventus per 5-2, Pep Guardiola ha parlaro anche di KDB. Il centrocampista belga si è appena trasferito al Napoli ed il mister spagnolo ha speso ottime parole sul suo conto, su quello della piazza azzurra e del suo mister Conte. Ecco le sue parole:

“De Bruyne va da uno degli allenatori più forti al mondo, in assoluto, di tutti i tempi. Conte riesce sempre a fare tutto quello che c’è da fare. E Napoli è una piazza speciale. A Kevin non voglio bene, di più: questi dieci anni non sarebbero stati gli stessi senza il suo contributo”.