Di Marzio: “Il Napoli ha l’accordo con Ndoye! Su Lang…”

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Lang del Psv e Ndoye del Bologna. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli aggiungerà Noa Lang agli acquisti se verrà trovata l’intesa definitiva, penso già domani. Tra domani e dopodomani ci sarà una nuova call tra il Napoli e il Psv per limare questa piccola distanza che c’è tra richiesta e offerta. Gli olandesi chiedono intorno ai 30mln, il Napoli offre 25mln più bonus. A 28mln si dovrebbe chiudere anche perché il Napoli ha già l’accordo del giocatore. Per quanto riguarda Dan Ndoye il Napoli ha avuto un’altra call con gli agenti del giocatore, non c’era infatti ancora l’accordo sull’ingaggio. Oggi c’è stato un passo importante da questo punto di vista, si sono venuti incontro il Napoli e l’entourage del giocatore. Ora bisognerà capire quanto il Bologna potrà abbassare le proprie richieste, aveva chiesto 45mln di euro. A quella cifra il Napoli non vuole arrivare, bisogna capire se con Ndoye alleato del club azzurro il Bologna potrà venire anche un po’ incontro alla volontà del giocatore, che sarebbe quella di non perdere l’occasione di andare al Napoli”.