Sky – Napoli-Bologna, asse caldo per Ndoye e Beukema: la situazione

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare dell’asse di mercato tra Napoli e Bologna. Ecco cosa ne pensa:

“Nei prossimi giorni, probabilmente domani, dovrebbe esserci un incontro con gli agenti di Ndoye, al Bologna il Napoli guarda anche per Beukema. Ndoye è uno dei giocatori che il Napoli ha nel mirino per quanto riguarda i rinforzi sulla corsia sinistra in attacco. Per quanto riguarda l’accordo col giocatore, così per Beukema, non sarà un problema, visto che gli stipendi del Bologna non sono così importanti come quelli del Napoli e la possibilità di giocare nella squadra campione d’Italia è certamente uno stimolo. Il problema è andare a parlare col Bologna e andare a parlarci per due giocatori. Il Bologna può vendere anche i suoi gioielli, ma sicuramente non li venderà tutti e non lo farà a prezzi di saldo. La strada è quindi abbastanza lunga”.