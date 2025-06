Karnezis: “Gattuso scelta giusta per l’Italia. La Coppa Italia che vincemmo insieme non la dimenticherò mai”

Orestis Karnezis, ex portiere azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Stile Tv: “La Coppa Italia vinta 7 anni fa con il Napoli non la dimenticherò mai. Non era un periodo facile per noi, ma vincere quella coppa ci rese veramente felici. L’arrivo di Gattuso sulla panchina fu determinante perchè ci diede ulteriori stimoli. È un tecnico preparato, la chiamata della Nazionale non mi stupisce. Lui è molto bravo nel ribaltare le situazioni difficile, sono sicuro che sia la scelta giusta per l’Italia. Napoli mi manca, chi è passato di lì non dimentica facilmente quello che ha vissuto. È un esperienza che porterò sempre nel mio cuore, sono molto contento dei due Scudetti vinti negli ultimi anni”.