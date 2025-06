Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Rai 2 in cui non è mancato un passaggio su Mattia Zaccagni: “Napoli su Zaccagni? So che piace tanto a Manna e Conte ma ribadisco la volontà di non privarci del giocatore. Abbiamo iniziato un percorso di programmazione e dare via oggi i nostri pezzi pregiati sarebbe controproducente. Mi diverto sempre quando sento questa girandola di nomi, ma credo si tratti più di calcio mediatico che di vero calcio effettivo”.