Ag. Caprile: “Entro il 30 giugno la decisione del Cagliari sul riscatto di Elia. Nei 6 mesi a Napoli ha capito una cosa”

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Stile TV: “Sto monitorando la situazione intorno ad Elia. Chiedete al Presidente del Cagliari se sarà riscattato. La volontà di riscattarlo pare esserci e c’è tempo fino al 30 giugno per farlo. In caso contrario tornerà al Napoli e con gli azzurri valuteremo il da farsi. Questa esperienza al Cagliari lo ha fatto crescere molto, ma anche i sei mesi al Napoli sono stati importanti. Ha vissuto un ambiente importante e vincente in cui ha capito però che vuole essere sempre protagonista e il Cagliari lo ha aiutato in questo”.