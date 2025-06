Chiariello sull’arrivo di De Bruyne: “A queste cifre sembrava impossibile prenderlo e invece…”

Umberto Chiariello ha parlato dell’arrivo di De Bruyne al Napoli ai microfoni di Radio Crc: “Trovare l’accordo sui diritti di immagine non era facile ma alla fine tutto si è risolto per il meglio. In tutto costerà 27 milioni e avrà lo stesso ingaggio di Lukaku. Percepirà un bonus alla firma sui 10 milioni. Sembrava impossibile poterlo prendere a queste cifre ma De Bruyne non ha scelto i soldi, ha scelto il progetto e una bella città dove vivere. E’ innamorato di Napoli e ha avuto due sponsor come Mertens, suo amico e testimone di nozze, e Lukaku, suo compagno di Nazionale e amico. Per una volta Napoli non è stata rifiutata, ma vista come un valore aggiunto. Un segno importante che testimonia ancora di più il cambio di tendenza della nuova era napoletana”.