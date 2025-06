Di Marzio: “Napoli-De Bruyne, siamo ai dettagli dell’affare, ecco cosa manca”

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli sarebbe quasi alla fumata bianca per annunciare De Bruyne come nuovo acquisto. Ecco come si è espresso:

“Quando firma Kevin De Bruyne? C’è, come spesso capita nei contratti del Napoli, qualcosa da sistemare sui diritti d’immagine. Le parti stanno lavorando affinché questi ultimi piccoli ostacoli nella parte contrattuale tra il Napoli e gli avvocati del giocatore possano essere risolti. Affinché poi De Bruyne possa, finiti gli impegni con la nazionale belga, fare le visite mediche e poi firmare con il Napoli”.