Ag. Donnarumma spegne i rumors sul Napoli: “Gigio in azzurro? Pura fantasia”

Vincenzo Raiola, agente di Gigio Donnarumma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc sul suo assistito, in cui non è mancato un passaggio sul Napoli: “Donnarumma al Napoli? E’ pura fantasia. Non so come sia uscita fuori questa notizia, ma non c’è niente di vero. Ho un ottimo rapporto con il ds Manna, ma di lui non abbiamo mai parlato. Gigio è una grande persona, passare del tempo con lui è veramente bello: è simpatico, divertente, è l’amico perfetto. Quando poi entra in campo si trasforma. Deve tutto a Mihajlovic, è stato determinante per la sua carriera. A 16 gli ha dato l’opportunità e la fiducia che in pochi gli avrebbero dato”.