Chiariello: “Kvara? In molti adesso mi deridono per ciò che dissi, ma..”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc, soffermandosi su Kvaratskhelia:

“A tutti quelli che mi stanno prendendo in giro perché dissi che Kvaratskhelia aveva lasciato il Napoli, una squadra che era in lotta per lo Scudetto e che poi l’avrebbe vinto, per andare a vincere un titolo di cartone col PSG vorrei ricordare che io quelle dichiarazioni le feci dopo la sconfitta del PSG agli ottavi di finale contro il Liverpool a Parigi. Io andrei a prendere tutte queste persone che mi stanno scrivendo e chiederei loro in quel momento che pronostico avrebbero fatto“.