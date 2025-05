Walter Mazzarri, ex tecnico di Napoli e Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Marca sulla finale di Champions di sabato, ma non è mancata una domanda sugli azzurri: “4° Scudetto per il Napoli, Tutto è iniziato da lei? C’erano i tre tenori. Posso dire che abbiamo vinto una Coppa Italia, la prima post Maradona, contro una Juve che non aveva mai perso in campionato. In quel momento fu quasi come vincere lo Scudetto”.