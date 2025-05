Ag Olivera: “Mathi nutre grande rispetto e affetto per Conte. E’ ancora giovane per un fare un altro passo”

Pablo Boselli, agente Olivera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia in merito ai tre anni del suo assistito in azzurro: “2 Scudetti in tre anni è qualcosa di meraviglioso e impensabile. Anche se ormai sappiamo che il Napoli è una squadra top, prima era inimmaginabile quello che è successo e che Olivera sia entrato nella storia del club”

L’importanza di Conte “Grande allenatore che ha aiutato tanto Mathi a crescere. Nutre grande rispetto e affetto per lui”.

Futuro “Il mi assistito ora è felice in azzurro, in futuro si vedrà”.

Offerte da altre squadre “Lui sapeva che a Napoli poteva succedere qualcosa di indimenticabile e ha scelto di restare, poi è ancora troppo giovane per fare un altro grande passo”.