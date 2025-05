Corbo: “Conte non resterà al Napoli! Sa di aver fatto il massimo e non vuole correre rischi”

Antonio Corbo, giornalista, ha parlato del futuro di Antonio Conte ai microfoni di Stile TV: “Lo dico con molta tristezza: Antonio Conte non rimarrà al Napoli. Ha paura di non ripetere quello che è stato fatto quest’anno. Credo che resterebbe solo se avesse la garanzia che il Napoli prenda giocatori forti. Gli azzurri potrebbero ribaltare la situazione assicurandogli questi giocatori, così lo metterebbero con le spalle al muro. Quest’anno ha già ottenuto il massimo e da persona intelligente sa che restare e rimettersi in gioco qui può portare grandi rischi. Un professionista come lui sa che di più non si può fare e si prepara per una nuova avventura”.