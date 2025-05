Mister Conte dal cuore d’oro, ADL: “Pregherà per Daniele”. Poi sul futuro…

Mister Antonio Conte ha trascinato il Napoli verso una vittoria storica: arrivato in un clima di disperazione dopo il decimo posto in classifica nella stagione post-scudetto, il tecnico salentino ha avuto la responsabilità di dover riportare il nome di Napoli in alto. Lavoro, sacrificio e passione hanno permesso agli azzurri di realizzare un nuovo sogno, vincendo il secondo scudetto negli ultimi tre anni. Conte è questo ma anche tanto altro e a dimostrarlo le parole del presidente De Laurentiis, il quale ha parlato così a Radio CRC:

“Un grandissimo allenatore, un uomo straordinario, questa mattina andrà a fare una preghiera per il povero Daniele. Sul suo futuro? Adesso non è il momento di mettere tanta carne al fuoco”.

Poi ADL ha continuato parlando dello Scudetto, del pullman scoperto e dei prossimi progetti:



“Pullman scoperto? Era già stata una richiesta nel passato scudetto. Lo abbiamo fatto varie volte… non c’è nulla da fare, è la cosa che appassiona di più i napoletani”

Io sazio? Sono sempre affamato. Vittoria Champions? Non posso promettere nulla, non vendo tappeti, non posso vendere polvere a nessuno. Sappiamo che il Napoli è forte e deve crescere sempre di più. Per adesso pensiamo al Centro sportivo e lo stadio, porteranno via tanta fatica, cominceremo a settembre

Ringrazio il Prefetto di Napoli. Gli schermi in piazza hanno dato la possibilità che non ci fossero incidenti. Quando vinci per compostezza, fa sempre piacere”.