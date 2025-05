Maradona jr suona la carica: “Appuntamento con la storia! Il Cagliari non regalerà nulla”

Diego Maradona jr, figlio del grande Diego, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla gara di domani, ai microfoni di Radio Goal: “Ho tanta ansia, dobbiamo scrivere quel 4, sarebbe una cosa straordinaria il secondo Scudetto in tre anni. Non bisogna sottovalutare il Cagliari, la squadra di Nicola non verrà qui a regalare la partita. Posterò una foto con mio padre sui social, è un dispiacere enorme che non sia più qui con noi. I ragazzi non possono sbagliare, domani l’appuntamento è con la storia!”