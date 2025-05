Lo Monaco: “Domani ci saranno 11 belve. Complimenti a De Laurentiis, gli manca solo un ultimo step”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla stagione azzurra ai microfoni di Radio Goal: “Domani a fare la differenza saranno le motivazioni. Il Napoli si gioca la vita, la squadra di Conte sarà composta da 11 belve assatanate. Il pronostico è tutto a favore dei partenopei. Non sono stato sempre tenero con ADL, ho spesso criticato gesti e parole, ma quest’anno voglio fargli tanti complimenti. Ha allestito una grande squadra, preso un tecnico straordinario e ha gestito in maniera giusta la comunicazione. Magari come ultimo step ci sarebbe quello di regalare al club delle infrastrutture proprie”.