Mertens e l’addio al Galatasary: “Non so cosa farò ora. Su De Bruyne e Lukaku…”

Dries Mertens ha detto addio al Galatasaray e probabilmente al calcio giocato. La stampa turca è convinta che l’ex Napoli si ritirerà al termine di questa stagione, spiegando così le lacrime di commozione nell’ultimo match. Il calciatore ha dichiarato di non conoscere ancora il suo futuro e che presto prenderà una decisione. Alla domanda di un cronista su De Bruyne ha risposto così: “Se ho sentito De Bruyne per il Napoli? Non lo so”. Con il sorriso di chi ci nasconde qualcosa e magari l’anno prossimo avremmo tre calciatori belga a Napoli, lui come tifoso e i suoi compagni di nazionale Lukaku e De Bruyne in maglia azzurra. Perchè il suo sogno è quello di vivere a Napoli al termine della carriera: “Voglio vivere a Napoli, così da organizzare tante cene con Lukaku“. Ha dichiarato ai media locali.