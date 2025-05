Buongiorno: “Manca l’ultimo tassello. Cagliari squadra tosta, dovremmo essere bravi ad imporre il nostro gioco. Sulle mie condizioni…”

Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC in merito alla stagione del Napoli e alle sue condizioni: “Dobbiamo crederci fino in fondo, manca solo l’ultimo tassello, sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione importante e positiva. Non abbiamo mai mollato, ora dobbiamo solo completare l’opera.”

Riguardo le sue condizioni fisiche: “Sto meglio, sto cercando di recuperare e vedremo come andrà nei prossimi giorni.”

Analizzando il recente pareggio con il Parma: “Nessuna partita è semplice, soprattutto in trasferta. Lo abbiamo visto per tutta la stagione: ogni gara è stata una battaglia. Avremmo potuto fare meglio in fase offensiva, ma anche l’Inter ha pareggiato a Parma. Ora ci aspetta l’ultima sfida e non possiamo permetterci errori.”

Sull’approccio mentale: “Il pallone non deve ‘scottare’. In partite così importanti dobbiamo mantenere sensazioni positive, avere voglia di dare tutto e restare concentrati sull’obiettivo. Le emozioni negative non devono frenare la nostra corsa.”

Sui tifosi: “La loro vicinanza è fondamentale. Ci hanno sostenuto fin dall’inizio e sentiamo forte la loro passione. Siamo certi che saranno con noi anche contro il Cagliari: questa spinta ci dà grande motivazione e orgoglio.”

Sul Cagliari: “Il Cagliari è una squadra tosta, che ha lottato fino all’ultimo per la salvezza. Non sarà una gara semplice: ci aspettiamo tanti duelli individuali, e dovremo essere bravi a prevalere, imponendo poi il nostro gioco. L’atteggiamento sarà determinante: dobbiamo dimostrare quanto teniamo a questo obiettivo.”

Su come si prepara una partita del genere: “Partite così si affrontano con la giusta carica, ma anche con lucidità. Stiamo completando una settimana di lavoro intenso, sia sul piano tecnico che tattico. Giocheremo al Maradona, davanti a 50mila tifosi, spinti anche dal calore di chi ci seguirà da casa e in città. Servirà massima concentrazione dal primo all’ultimo minuto.”

Sull’andamento del Napoli: “Sono d’accordo con Juan Jesus: in pochi si aspettavano questi risultati, ma dentro di noi sapevamo di avere qualcosa di speciale. Fin dall’inizio abbiamo lavorato sodo e costruito un grande spirito di gruppo. È questa la base su cui si costruiscono i successi.”

Sulla sua crescita: “Mi sento migliorato, sia in campo che fuori. Ho scoperto una Napoli piena di passione, dove oltre al calcio ho conosciuto valori profondi trasmessi dai tifosi e dalla città. Ricevere l’onorificenza a Cardito è stato un onore. Il bilancio della mia stagione è certamente positivo.”

“La forza del gruppo sarà decisiva in quest’ultima sfida. Dobbiamo restare compatti, insieme all’ambiente e ai tifosi. Da qui si parte per costruire qualcosa di grande. Noi arriveremo carichi e daremo tutto per vincere.”