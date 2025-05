Prandelli: “Lotta scudetto? Un punto di vantaggio non è poco”

Cesare Prandelli, ex ct della nazionale italiana, ha parlato ai taccuini della Gazzetta dello Sport della lotta scudetto in corso tra Napoli ed Inter. A due giornate dalla fine, secondo Prandelli, un punto di distanza non è poco. Ecco le sue dichiarazioni:

“Un punto di vantaggio a due giornate dalla fine del campionato non è poco. Pensare che lo scudetto sia in bilico quasi come se le due formazioni fossero in parità, è sbagliato perché il vantaggio del Napoli è sia a livello di classifica sia a livello psicologico. Contro il Parma e il Cagliari il Napoli si farà trovare pronto e produrrà lo sprint decisivo per non essere superato. Anche a livello di calendario, mi sembra che la Lazio, avversaria dei nerazzurri domani sera, sia la più tosta delle quattro, ma questo è un discorso che lascia il tempo che trova perché ci sono in calendario due giornate in una settimana”.