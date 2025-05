Ndoye: “Amo Bologna, sfilare davanti la città è bellissimo. Futuro?…”

L’attaccante del Bologna Dan Ndoye ha rilasciato ai microfoni della Gazzetta dello Sport un’intervista parlando del suo rapporto con il Bologna, con la città e del suo futuro. Lo svizzero pare molto legato alla squadra emiliana, probabilmente anche per la Coppa Italia vinta recentemente e al momento non sembra intenzionato di parlare del suo futuro. Ecco le sue parole:



Futuro? “Ma adesso non è certo il momento di mettersi a pensare a queste cose. Per due motivi: sono innamorato di Bologna, del Bologna e della gente, non ho mai visto una passione così. Due: c’è una qualificazione-Champions da conquistare. Noi non ci vogliamo fermare. Se ho sentito Zirkzee? Certo, ci siamo chiamati, con anche Calafiori, negli spogliatoi, dopo la finale. Loro sono sempre legati a noi e al nostro gruppo: erano felici”

Se gli ho chiesto di tornare a Bologna o lui ha chiesto a me di andare a Manchester? “Tutte e due le cose: ci siamo chiesti quello…Ma lui sta bene là e io qua. Con Joshua giochiamo spesso ai videogiochi on line. Call of duty . Lui è molto felice per la vittoria che abbiamo fatto. Adesso spero davvero nel bis”

Un’altra Coppa? “No, un altro pullman lungo la città. L’anno scorso non avevamo una Coppa da mostrare ma tanta gioia per la Champions. Quest’anno abbiamo da far … sfilare il trofeo davanti alla città. Sarebbe bellissimo”.