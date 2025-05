Haaland saluta De Bruyne: “Un onore giocare con te, quello che hai fatto qui è incredibile”

Erling Haaland, bomber del Manchester City, ha speso parole al miele per De Bruyne in conferenza, alla vigilia della finale di Fa Cup contro il Crystal Palace: “Sarebbe fantastico per Kevin congedarsi con un trofeo. Quello che ha fatto qui è incredibile, assurdo quanti trofei abbia conquistato e speriamo bene per domani. Giocare con lui è stato un onore e farò il possibile per godermi queste ultime partite insieme. Quando andrà via bisognerà acquistare qualcuno, ma sappiamo che lui è insostituibile per mille ragioni”.