Pedullà: “Budget di 200 milioni per il mercato. Questi i ruoli che segue il Napoli”

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato Sportitalia, ha parlato del mercato del Napoli sul suo canale Youtube: “Il Napoli si sta muovendo sul mercato a prescindere da Conte. Nonostante alcuni screzi dopo la partenza di Kvara a gennaio senza sostituirlo, il progetto sta andando a vele spiegate. Ci sono tanti soldi in ballo, gli azzurri con la cessione di Osimhen, Kvara e la qualificazione Champions avranno una disponibilità economica come nessuno in Serie A. Saranno circa 200 i milioni che verranno investiti: si cerca un grande attaccante, un difensore, un esterno basso e un centrocampista di valore internazionale”.