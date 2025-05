Sky – Lobotka resta in dubbio per il match contro il Genoa, le ultime

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare delle ultime del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“C’è un dubbio su Lobotka, che ha ancora una caviglia messa male, gonfia con i segni abbastanza chiari. Ci sono segnali incoraggianti, ma va monitorato nei prossimi giorni. il calciatore vuole esserci, anche se l’alternativa non è una opzione, ma una soluzione, perché Gilmour è il giocatore che Conte ha voluto fortemente a Napoli. Un giocatore più verticale e più pragmatico nella gestione del pallone, però che può garantire qualità e possesso anche lui e un certo tipo di equilibrio. Un Napoli che dal punto di vista tattico sarà quello del 4-4-2. Neres non è ancora pronto, l’obiettivo suo è rientrare con il Parma. Allora in quella posizione scivolerà McTominay, ma per un Napoli che durante la partita come sempre fa sa anche cambiare. Allora imposterà a tre cercando equilibri differenti, con ancora Olivera adattato centrale, in una posizione che può diventare la sua e nella quale piace tanto anche a Conte. E poi lì davanti la coppia Lukaku-Raspadori, due che sembrano fatti per giocare insieme. Questo è un momento in cui anche Raspadori può essere funzionale a Lukaku, che non segna da tre partite ma ha nel Genoa uno degli avversari al quale ha segnato di più, 7 reti e in casa contro il Grifone ha sempre fatto gol”.