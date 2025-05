Gilmour su Napoli: “Tifosi folli, apprezziamo il loro tifo. La lingua? Cerco di imparare”

“A Napoli c’è molto sole e la città è spesso affollata, la preferisco al Regno Unito”. Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni della Lega Serie A raccontando i suoi primi mesi nel club ed il suo impatto con la gente e la città. Oltre ad elogiare il clima ed i tifosi, Gilmour si è anche espresso sulla lingua e la musica napoletana. Queste le sue parole:

“Cerco di imparare la lingua. Ho ascoltato anche qualche canzone napoletana e mi sono piaciute. Venire qui è stata una grande opportunità. Volevo sperimentare qualcosa di nuovo, finché non ci giochi davvero, non capisci quanto sia difficile e quanto sia necessario essere preparati. I tifosi sono folli, attendono il nostro pullman di notte, fanno il tifo al 100% per il giocatore, lo apprezziamo molto. Mai vista una cosa del genere. Questo è importante per un giocatore, ti fa dare il massimo per la squadra e i tifosi. Cercheremo di dare il tutto per le ultime tre settimane, sperando che vada bene”.