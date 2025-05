Benitez: “Il Napoli ha lo scudetto in mano. Il calendario aiuta Conte”

Rafa Benitez, ex allenatore tra le altre del Napoli, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della corsa scudetto attualmente in corso. Il mister, anche ex nerazzurro, ha commentato la sfida aperta tra Inter e Napoli favorendo nei suoi pronostici la vittoria finale del club partenopeo. Ecco le sue parole:



“Pensavamo tutti, me compreso sino a dieci giorni fa, che l’Inter avesse la possibilità di prendersi il Triplete: il campo ci ha detto altro e non c’è da farne drammi. In questo momento, il Napoli ha lo Scudetto in mano: ci ha creduto sempre, non si è mai lasciato staccare seriamente e in due gare è riuscito a sorpassare i campioni d’Italia. Il calendario dà un buon aiuto e Conte sa come si blindano certe posizioni. Solo Inzaghi può sapere quanto abbiano speso i suoi ragazzi e quanto possa ancora ottenere da loro in queste due gare ravvicinatissime. E’ chiaro che adesso la gara più importante è diventata quella con il Barcellona di martedì, ma non ho mai conosciuto nessuno che molli di un millimetro un obiettivo. Il Napoli sa che deve gestire questo vantaggio, che resta minimo e però anche sufficiente per riuscire a farcela: ha una difesa fortissima, un McTominay che sta diventando decisivo e un Lukaku che determina”.