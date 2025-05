Fabregas rivela: “L’Italia era nel mio destino? In passato Ancelotti mi voleva al Napoli”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport in cui ha rivelato della sua possibilità di giocare nel Napoli da calciatore: “Nel tuo destino c’era l’Italia? Devo dire di si. Anche Ancelotti fece un tentativo quando stava al Napoli. Una sera era al ristorante con la moglie e quando Darren (il mio agente) lo vide mi disse “vedrai che Carlo ti chiederà di andare al Napoli”. Cosa che fece. Fu la prima cosa che mi disse quando mi strinse la mano “Sei pronto per venire da me?”. Alla fine la trattativa non decollò mai, ma chi sa quel Napoli con la forza e l’esperienza di Cesc Fabregas dove sarebbe potuto arrivare.