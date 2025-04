Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno, ha riferito a Sky Sport 24 la probabile formazione del Napoli in vista del Lecce. Ecco cosa ha dichiarato:

“Napoli in piena emergenza in difesa, senza Buongiorno e Juan Jesus. Dietro potrebbe essere una soluzione Olivera, c’è Rafa Marin ma la preferenza potrebbe essere per l’uruguagio che in quel ruolo ci gioca in nazionale. Anguissa ha smaltito quasi la botta presa al fianco, Raspadori ha smaltito la febbre. Sarà 4-4-2 o 4-3-3”.