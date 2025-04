Cairo, Presidente Torino: “Nulla di concreto su Savic e Ricci al Napoli. Sulla clausola del portiere…”

Urbano Cairo, Presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal: “Su Savic e Ricci al Napoli non c’è nulla di concreto. Mancano cinque partite alla fine del Campionato e siamo concentrati solo su quello. Se c’è una clausola nel contratto del portiere? Non è questo il momento di parlarne. Ripeto, siamo concentrati sul campo, ci sarà tempo e modo per discuterne”. Sulla lotta Scudetto “E’ un bel duello. Affronteremo prima il Napoli e poi l’Inter, cercheremo di dare il massimo sempre. Non so se sarà in tribuna al Maradona, lo spero perchè i napoletani sono molto accoglienti e di una simpatia unica”.