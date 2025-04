Interviste post gara: Inzaghi si lamenta della rimessa battuta più avanti

Per l’Inter quella di stasera è una brutta battuta di arresto, sia per come si è materializzata con il pareggio che sembrava ad una manciata di secondi dalla fine cosa fatta, sia per le conseguenze, visto che significa l‘aggancio del Napoli al primo posto in classifica.

Dal punto di vista mentale poi sarà difficile gestire il contraccolpo, e non ci sarà tempo con tanti altri impegni importanti e ravvicinati.

A Sky il solito Inzaghi nervoso degli ultimi tempi esordisce contestando la ripresa del gioco da parte del Bologna, che ha portato alla rete della vittoria: “l’ultima rimessa è stata battuta 12-13 metri, ma dovevamo essere più bravi sulla rimessa finale, siamo andati a saltare in due, e questo non si fa mai“.

In dettaglio si tratta della rimessa laterale precedente al gol, battuta sicuramente un poco più avanti del dovuto, ma sempre all’altezza del centrocampo.

Continua Inzaghi: “ho parlato con la squadra, in questo momento non l’accettano, bisognava difendere bene, ma hanno visto la rimessa battuta più avanti“.

D’ora in avanti sarà anche guerra di nervi tra le due contendenti al titolo.