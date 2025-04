Ballotta: “Top Player è una parola grossa, dico questo su Meret”

Nelle scorse settimane Alex Meret non è stato inserito nella classifica dei 100 portieri più forti del mondo stilata da CIES Football. Marco Ballotta, ex portiere di Inter e Lazio, a 1 Football Club, alla domanda se il portiere del Napoli fosse un top player o solo un buon portiere come tanti ha risposto così: “Top è una parola grossa. E’ un buonissimo portiere, lo metto insieme ad altri, ma non sopra. In Serie A è nei primi cinque, forse anche nei primi tre. Due anni fa ha vinto uno Scudetto, riceve troppe critiche ingiuste. Ora che gioca regolarmente, sta dimostrando tutto il suo valore. Ha avuto qualche infortunio di troppo magari in passato, ma è un ottimo portiere. Il Napoli può stare tranquillo”.