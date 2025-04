Solbakken: “Napoli? In campo per vincere, possiamo giocarcela con tutti”

L’attaccante dell’Empoli Ola Solbakken, intervistato dal quotidiano La Nazione ha parlato della squadra e della corsa salvezza, soffermandosi anche sulla prossima partita contro il Napoli. Ecco le sue parole:

“La cosa importante è stare uniti. Ogni gara per noi è l’opportunità di conquistare tre punti o un risultato positivo che può essere anche un pareggio. Non possiamo mollare, abbiamo una serie di partite importanti ma adesso concentriamoci solo sul Napoli. Cagliari? Meritavamo di vincere, abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla gara precedente. Solo 2 gol nelle ultime 8? Dobbiamo segnare d più, abbiamo il potenziale per riuscirci. Serve sbloccarsi, poi i gol arriveranno. Corsa su Lecce e Parma? Non serve guardare eccessivamente le altre, pensiamo al Napoli e dopo prepareremo quella successiva. Abbiamo già dimostrato di potercela giocare contro ogni squadra, dobbiamo avere la mentalità di giocare per i tre punti e se non ci riusciamo di portarne a casa uno. La prossima col Venezia? Sappiamo dell’importanza, giocheremo in casa. Non è finita fino a che è finita, sappiamo di dover vincere ma se non dovessimo riuscirci nulla sarebbe perduto”.