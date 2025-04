Osimhen: “Voci su di me? Vivo il momento, prenderò la decisione migliore”

Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Galatasaray, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della rete televisiva turca NTV parlando del match contro il Samsunspor e del suo futuro. Ecco le sue parole:

“Nel primo tempo abbiamo avuto un po’ troppa fretta, volevamo metterci in mostra. Avremmo dovuto tenere di più il possesso del pallone. Conoscevamo il nostro avversario, e questo ha giocato a loro favore. Nel secondo tempo siamo stati più pazienti. Sono felice di aver segnato. Dobbiamo continuare su questa strada. Nella corsa al titolo, tutta l’attenzione è su di noi. Come squadra abbiamo delle responsabilità, vogliamo vincere ogni partita, abbiamo la qualità per farlo. Dobbiamo lottare per superare gli avversari e sollevare questo trofeo. Al momento siamo in una posizione di vantaggio, ma non sarà facile. Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento. Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile. Non solo me, ma anche i miei compagni e la mia famiglia. Verrà presa la decisione migliore per tutti. Ma il Galatasaray resterà per sempre nel mio cuore”.