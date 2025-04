L’ex Benitez esalta l’Inter: “Che squadra! Con quei due là davanti parti sempre 1-0”

Rafael Benitez, ex allenatore di Napoli e Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della prova di neroazzurri contro il Bayern Monaco: “Sono stato impressionato dalla maturità con cui hanno interpretato la gara. Grande padronanza tecnica sull’azione del primo gol grazie alla genialata di Thuram e l’esterno sotto la traversa di Lautaro. Quando questi due sono in forma parti sempre 1-0. Bene anche il trio di centrocampo, dentro una vittoria del genere non può essere escluso nessuno. Grande merito ad Inzaghi per la strategia curata in ogni dettaglio. Nonostante i vari problemi fisici, la squadra sull’1-1 ha comunque provato ad attaccare ed è arrivato il gol vittoria. La qualità di questi ragazzi è straordinaria”.