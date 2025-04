Dazn – Stellini: “Bisogna crescere per puntare allo Scudetto. Su McTominay…”

Cristian Stellini, viceallenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio in trasferta contro il Bologna. Ecco cosa ha dichiarato:

“Secondo tempo? Ottimo primo tempo, avevamo preparato una partita aggressiva fatta di gioco movimento e intensità e l’abbiamo fatto nel primo tempo. Nel secondo tempo ci è mancato qualcosa, abbiamo pensato più a difenderci che a giocare e quando giochi con una squadra forte come il Bologna fai fatica a riprendere il ritmo e il gioco, noi siamo una squadra che deve andare a pressare e giocare ad alti ritmi, altrimenti non riusciamo a fare come nel primo tempo, dobbiamo crescere in mentalità e voglia di giocare la palla. Buongiorno e McTominay come stanno? McTominay ha preso una botta alla coscia e al fianco, non riusciva più a correre, aveva un forte dolore alla coscia ed è dovuto uscire. Buongiorno si è scaldato perché dovevamo avere la certezza che se ce ne fosse stato bisogno sarebbe potuto entrare, ha avuto un problema muscolare, dovevamo tenerlo in movimento per non fargli perdere il ritmo. Il Bologna ci ha pressato forte nel secondo tempo e non ci siamo mossi con la stessa qualità usata nel primo tempo, le distanze si sono allungate e per il Bologna è stato più facile, anche merito del Bologna che ci ha messo nelle condizioni di sbagliare quello che non sbagliavamo nel primo tempo. Abbiamo voglia di lottare per qualcosa di importante ma dobbiamo anche essere consci di essere partiti per arrivare nelle prime 4 ed è un punto importante per ottenere quell’obiettivo che è arrivare nelle prime 4, poi se saremo bravi a crescere in mentalità, entrare nei secondi tempi e continuare a mantenere la qualità dei primo tempo, potremo anche sognare”.