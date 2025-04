Dazn – Scuffet: “Scudetto? Ci crediamo ancora, ma…”

Simone Scuffet, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio in trasferta contro il Bologna. Ecco cosa ha dichiarato:

“L’umore della squadra era quello di una squadra che sa che avrebbe potuto raggiungere qualcosa in più in questa partita. Abbiamo ottenuto un punto che ci fa restare lì davanti ad una distanza di tre punti dall’Inter e a distanza da chi ci sta dietro, sappiamo di dover lavorare e fare uno step in più. Il sogno scudetto? La classifica la vediamo tutti, non si può non pensare di provare a raggiungerlo, per farlo bisogna fare tutti uno step in più e dare tutto nelle altre partite, non dipende solo da noi ma anche dagli avversari, dobbiamo tenerci anche il buono perché abbiamo anche rischiato di non portare a casa niente. Era una partita impegnativa, noi che siamo arrivati a gennaio ci siamo inseriti subito bene in gruppo. Per me la parata alla fine della partita è stata quella in cui sono stato più impegnato, è importante farsi trovare pronti nei 90 minuti”.