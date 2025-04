Pecci a Radio Marte – ” Il Napoli ha voglia di rivalsa dopo l’anno scorso. La favorita per lo scudetto per me è… “

Eraldo Pecci, ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni:

“ Il segreto di Conte è semplice: sceglie prima i giocatori e poi il sistema di gioco, il Napoli ha voglia di rivalsa dopo l’anno scorso. Conte ha fatto un lavoro straordinario, è uno dei pochi tecnici che costituisce un valore aggiunto, è stato bravo a ritirare fuori l’orgoglio nei suoi calciatori, fermo restando, comunque, il valore del Napoli. Il Bologna è in gran forma, tutti ora dicono che sono otto finali, certo avvicinandosi al traguardo ogni gara è determinante, ma il fatto che il Napoli sia in lotta per lo scudetto è già un grande risultato. La favorita? Le coppe danno e non tolgono, giocare la Champions ti dà una grande carica, certo non si vince sempre sulla carta, per cui credo sia 55% Inter e 45% Napoli, ripeto però che giocare le coppe costituisce per me un vantaggio, poi se ti infortuni puoi incontrare qualche difficoltà. “