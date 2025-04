Intermediario Castro: “Per noi argentini Napoli è una seconda casa, una coppia con Lukaku…”

Gustavo Ghezzi, intermediario di Santiago Castro del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Stile TV: “Non so se il Napoli abbia manifestato interesse per Castro, ma è un talento giovane e promettente. Essere convocato dalla Nazionale Argentina è già un segnale importante, ed è naturale che club di alto livello lo tengano d’occhio. Purtroppo, non ha ancora esordito con l’Argentina a causa di un infortunio in allenamento, ma la chiamata resta un motivo di grande orgoglio.

Per noi argentini, Napoli è una squadra speciale: Maradona, Lavezzi, Higuaín hanno lasciato il segno, ma soprattutto Diego è un’icona assoluta. Non so perché Castro abbia pubblicato quella stories con il quadro di Maradona sullo sfondo, ma per molti di noi il Napoli è quasi una seconda squadra.

Attacco Castro-Lukaku? I grandi giocatori sanno sempre come trovarsi in campo. Quando hai qualità, l’intesa nasce in modo naturale”.