Umberto Chiariello, noto giornalista sportivo, ha parlato a radio CRC della vittoria degli azzurri.

Le sue parole: “Quella di ieri è stata una gara al cardiopalma, vittoria importantissima per cui non è stato affatto possibile dormire dopo l’adrenalina che si era accumulata. Una vittoria che il Napoli deve a tutti ma in particolare a Meret, Buongiorno e Di Lorenzo, è merito loro se non abbiamo pareggiato la gara nel finale”.