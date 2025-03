Sacchi: “Ecco il fuoriclasse del Napoli, ha dedizione e identità”

Arrigo Sacchi, ex CT della nazionale italiana, ha rilasciato ai microfoni della Gazzetta dello Sport un’intervista riguardo il Napoli e la corsa scudetto in corso. Gli azzurri, a nove giornate dal termine del campionato, sono a 61 punti a -3 dall’Inter capolista in piena corsa per la vittoria del campionato. Queste le parole di Sacchi:



“Antonio Conte è un fuoriclasse. A Napoli lo sta dimostrando. Ha rimesso insieme i cocci della passata stagione, ha dato una chiara identità al gruppo, ha convinto a giocatori a seguirlo e, nonostante gli abbiano venduto il giocatore più forte a gennaio, è secondo. Se non è un miracolo, poco ci manca. La qualità principale di Antonio? La dedizione al lavoro. Antonio sa che si arriva al traguardo soltanto dopo aver sgobbato, dopo essersi sacrificati, dopo aver fatto fatica. E questa mentalità è capace di trasmetterla ai giocatori”.