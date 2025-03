Gullit: “Maradona era elettrizzante, un campione pazzesco. Su Napoli…”

Domenica sera alle ore 20:45 è in programma allo Stadio Maradona Napoli-Milan, match storico del campionato italiano che ha visto sfidarsi negli anni alcuni tra i più grandi calciatori della storia. Tra questi anche Ruud Gullit, olandese ex rossonero che ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport degli incontri con Diego Armando Maradona. Ecco le sue parole:

“Quando con il pullman andavamo allo stadio, ci tirarono arance, pietre e qualsiasi tipo di oggetto. C’era un’atmosfera pazzesca, ma vincemmo. Sfidare un fuoriclasse come Maradona era elettrizzante: Diego era un campione pazzesco. Fu eccezionale anche il pubblico napoletano che dopo quel successo ci applaudì. Davvero indimenticabile. Per anni avevo sostenuto in modo silenzioso il partito sudafricano che lottava contro l’apartheid, ma quando vinsi il Pallone d’oro, decisi di dedicarlo a Mandela che era in carcere. In Italia la sua vicenda non era conosciuta e molti non sapevano chi fosse Quando l’ho Incontrato in Sudafrica, “Madiba” ml disse che aveva temuto che sarei stato punito. Le sue parole sono state emozionanti”.