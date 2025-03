Cammaroto: “Mercato Napoli? Ecco da chi si riparte e chi si cerca”

Emanuele Cammaroto, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Napoli Magazine Live parlando del Napoli, del suo mercato e del futuro. Queste le sue parole:

“Mercato Napoli? Al netto di come andranno le cose fino a fine stagione, il mercato è già partito e lo fa Conte, quindi rimane a Napoli. Le priorità sono chiare, Conte ha fatto capire che si riparte da 8-9 calciatori, poi servono 6-7 innesti di qualità e qualcosa di contorno. Metà organico deve cambiare: servono due difensori centrali al posto di Juan Jesus e Rafa Marin. Almeno uno a centrocampo, da capire se uscirà uno tra Anguissa e Lobotka. Sono delle idea che non resteranno entrambi, uno resta e uno va via. Un esterno forte al posto di Kvara e una punta importante da affiancare a Lukaku.Non aspettiamoci un attaccante da 70 milioni, non sono previste follie. Il profilo dovrà essere ottimo, con un parametro tra i 30-40 milioni, anche se non sarà facile. Potrebbe essere uno tra Kean e Lucca. Un attaccante che già conosce la Serie A, aspettiamoci un tentativo per Castro del Bologna”.