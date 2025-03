Fedele: “Lukaku non si discute, cosa vi aspettavate?”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi su Romelu Lukaku:

“Per il futuro per me serve un attaccante da affiancare a Lukaku, ma, pur essendo giovani interessanti, preferirei qualcosa in più di Lucca o Bonny. Per me occorrono giocatori importanti, di peso, come lo è Lukaku. non si discute un giocatore che ha segnato quasi 400 gol in carriera. Che cosa si aspettavano da lui i tifosi del Napoli? Qualcosa di più? Io no, francamente. E’ andato in doppia cifra, è fondamentale per questa squadra, ha fornito diversi assist..”.