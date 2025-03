Santacroce a KKN – ” Mal di gol del Napoli ? Con il ritorno di Neres cambierà la situazione “

Fabiano Santacroce, ex giocatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“ Diamo merito a Radu che ha fatto una gara stratosferica, al Napoli è mancato qualcosa sotto porta. Un punto può fare la differenza a fine stagione, l’importante è che non sia arrivata la sconfitta. Però va detto che una squadra come il Napoli non può concedere una ripartenza al Venezia nel finale che sarebbe potuta costare cara. Mal di gol del Napoli? Con Neres torneranno a fare qualcosa in più lì davanti, manca uno che sappia saltare l’uomo. “